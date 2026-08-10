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Общество

Россиянам назвали простые способы пережить развод

Психолог Сальникова: общение и новое дело помогут пережить развод
Freedomz/Shutterstock/FOTODOM

Наличие контактов с близкими и друзьями играет важную роль в жизни после развода. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила клинический психолог Дарья Сальникова. Кроме того, по ее словам, пережить разрыв с партнером помогает новое дело.

«Меня восхищают те люди, которые в 60 лет стараются заняться чем-то новым. То есть все цели достигнуты, кризисы пройдены, дети выросли. И появляется как раз то самое время, когда можно попробовать то, что давно откладывал. И часто у людей в этом возрасте появляются новые хобби», — сказала специалист.

Она добавила, что социальное окружение и новые занятия не только помогают человеку справиться со стрессом, но и продлевают жизнь по всем физиологическим и психологическим параметрам.

Как отмечала психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная, большинство разводов не происходит из-за одного события. Чаще это результат длительного накопления напряжения, которое не было своевременно проговорено.

Ранее эксперт назвал причины, по которым все больше людей отказываются от отношений.

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