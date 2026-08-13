Эксперт объяснил отказ работодателей от удаленки в пользу гибридной занятости

Российские компании стали чаще ориентироваться на гибридную или полную занятость, отказываясь от удаленки, так как нацелены на повышение уровня контроля и результативности. Работодатели больше не видят смысла предлагать работу вне офиса ради сохранения кадров, объяснил в беседе с НСН замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Он отметил, что сегодня в России на порядка 30 млн офисных сотрудников приходится только около 2-2,5 млн удаленщиков.

«Для повышения уровня контроля, получения больших результатов чаще переходят на стопроцентное присутствие в офисе, либо гибридный формат, — пояснил Ветерков. — Рынок меняется. Управленцы уверены, что, присутствуя в офисе, человек работает более подконтрольно, результативно. По нашим прогнозам, процент удаленщиков снизится еще на 1-2%, то есть дойдет до 6%».

По словам эксперта, исследования подтверждают спрос именно на гибрид – в таком формате сегодня трудятся порядка 54% работников, которые проводят несколько дней в офисе, несколько – дома.

Что касается спроса на удаленщиков, то в некоторых сферах он сохранится, включая, например, IT, диджитал-маркетинг и контент-медиа, отметил специалист. Кроме того, удаленный формат часто предлагается в онлайн-образовании, клиентской поддержке. Также такие вакансии предлагаются в случае, если компании не могут найти сотрудников в своем регионе. Так, часто московские работодатели предлагают удаленку сотрудникам из регионов, причем средний размер оплаты труда, как правило, не отстает от столичного более, чем на 5%, заключил эксперт.

Напомним, до этого сообщалось, что по итогам прошлого года численность работающих в удаленном формате жителей России сократилась на 21,8% и составила 968 тыс. чел. против 1,238 млн в 2024 году. При этом в 2019 году на удаленке работали только 215 тыс. чел. В 2020 году, в разгар пандемии, их численность возросла до 1,2 млн чел., а в отдельные месяцы она доходила до 4,5 млн.

По видам деятельности наибольшее число удаленных работников в 2025 году занимались профессиональной, научной, технической и административной работой — 250 тысяч человек.

В Совфеде ранее рассказали, что должен компенсировать работодатель при удаленке.