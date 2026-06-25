Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Совфеде рассказали, что должен компенсировать работодатель при удаленке

Расходы на удаленке частично должен компенсировать работодатель
Olezzo/Shutterstock/FOTODOM

Работодатель должен частично компенсировать сотруднику расходы при удаленном формате работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совфед.

Согласно статье 312.6 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан возмещать дистанционному работнику расходы, связанные с выполнением трудовых обязанностей. Сюда входит оплата использования оборудования (в том числе личной техники), программного обеспечения, а также затраты на интернет, связь и электроэнергию.

Все суммы и перечень компенсируемых затрат прописываются в трудовом договоре, коллективном договоре или локальном нормативном акте (например, положении об удаленной работе).

При использовании своего компьютера или других устройств работодатель обязан выплачивать компенсацию за их износ, а также возмещать расходы на обслуживание.

Компенсация выплачивается либо в виде фиксированной суммы, либо в размере подтвержденных документально расходов (чеки на интернет, счета за электричество, детализация звонков).

До этого сообщалось, что в первом квартале 2026 года доля офисных вакансий выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Гибридных предложений стало больше на 12%, а удаленных — меньше на 15%. Соотношение форматов на рынке в данный момент выглядит так: 60% вакансий — офис, 30% — гибрид и 10% — удаленка.

Ранее психолог предупредил о последствиях удаленки для психики.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 24 июня. Новый подход Москвы к переговорам, жилищные вклады и ЕГЭ по арабскому
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!