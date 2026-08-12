Названо число россиян, работающих на удаленке

В 2025 году численность россиян, работающих в удаленном формате, составила менее одного миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что к занятым дистанционно относятся сотрудники, которые трудятся с использованием компьютера, планшета или телефона.

По итогам прошлого года численность работающих в удаленном формате жителей России сократилась на 21,8% и составила 968 тыс. чел. против 1,238 млн в 2024 году. При этом в 2019 году на удаленке работали только 215 тыс. чел. В 2020 году, в разгар пандемии, их численность возросла до 1,2 млн чел., а в отдельные месяцы она доходила до 4,5 млн.

По видам деятельности наибольшее число удаленных работников в 2025 году занимались профессиональной, научной, технической и административной работой — 250 тысяч человек. Кроме того, среди сфер деятельности выделяются: информация и связь (198 тыс. чел.), оптовая и розничная торговля (132 тыс. чел.), образование (64 тыс. чел.), финансовая и страховая деятельность (56 тыс. чел.).

До этого врач-терапевт Алена Юсупова предупредила: если человек на удаленной работе крайне редко выходит из дома, предпочитая проводить время в четырех стенах, то это чревато целым каскадом патологических изменений организма. Страдает практически все – от костей и сосудов до мозга, катастрофически недополучающего кислород.

Ранее сообщалось, что число работающих на пенсии россиян за год выросло более чем на 725 тысяч.