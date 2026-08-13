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Общество

Тела погибших в Нижнекамске узбекистанцев и таджикистанца доставили на родину

В Таджикистан доставили тело гражданина, погибшего при атаке ВСУ на Нижнекамск
Нижнекамск. Новости/Telegram

Тело гражданина Таджикистана, погибшего во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Нижнекамск в Татарстане, доставили на родину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Тела всех погибших иностранных граждан были доставлены на родину специальными рейсами», — рассказал источник агентства.

12 августа пресс-секретарь министерства иностранных дел Узбекистана Омонулла Файзиев в своем Telegram-канале написал, что в республику были доставлены тела восьми граждан, погибших в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Нижнекамску. В заявлении уточнялось, что все погибшие работали в строительной фирме.

БПЛА ВСУ атаковали Нижнекамск утром 10 августа. Ударам подверглись как производственные, так и гражданские объекты. В частности, был поврежден один из хостелов, где погибли девять человек — граждане Узбекистана и Таджикистана. Комментируя ситуацию, глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президентам этих стран Эмомали Рахмону и Шавкату Мирзиёеву. В связи с произошедшим в российском регионе объявили траур. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ранее в Татарстане увеличилось количество госпитализированных после атаки БПЛА.

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