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Общество

В Севастополе пятеро специалистов погибли при разминировании боеприпасов ВСУ

Развожаев: четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при исполнении
МЧС РФ

В Севастополе при разминировании боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре сотрудника МЧС РФ и охранник. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Наши парни обследовали территорию после атаки ВСУ. Вражеское средство поражения сдетонировало, когда специалисты выполняли свою главную и самую опасную работу — очищали нашу землю от смертоносного железа, защищая город и людей», — написал губернатор.

Четверо пиротехников спецотряда МЧС по Севастополю приняли смертельный удар на себя: капитан внутренней службы Антон Чудаков (начальник отделения), капитан внутренней службы Александр Панчук (старший инженер), прапорщик внутренней службы Артем Дуплин (водитель-сапер), Роман Пилипчук (спасатель-сапер).

Также получил смертельные ранения охранник объекта Василий Староверов, уточнил Развожаев.

До этого Telegram-канал 112 писал, что в Севастополе при взрыве погиб капитан 1-го ранга. Согласно информации канала, взрыв раздался в сквере за жилым массивом на Столетовском проспекте. Предварительно, взрывное устройство могло находиться в урне или под лавочкой. Оно сработало в тот момент, когда рядом проходил офицер. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Личность военнослужащего не раскрывается.

Ранее ФСБ сорвала два теракта против высокопоставленных военнослужащих Минобороны России.

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