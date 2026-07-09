Роман с куратором и дрон в подъезде: ФСБ сорвала теракты против офицеров Минобороны

ФСБ предотвратила два теракта против высокопоставленных военнослужащих Минобороны России, готовившихся украинскими спецслужбами. В Москве задержали девушку, которая, думая, что у нее роман с украинским куратором, следила за одним из офицеров. В Краснодаре задержали мужчину, готовившегося взорвать офицера в подъезде с помощью дрона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ФСБ сообщила о предотвращении двух покушений на высокопоставленных военнослужащих Минобороны России. По данным спецслужбы, к их подготовке были причастны завербованные украинскими спецслужбами россияне. В Москве задержали девушку 2001 г.р., которая вела наблюдение за одним из военных, а в Краснодаре — мужчину 1978 г.р., которого подозревают в подготовке атаки с применением беспилотника.

Я изъявила желание уехать на Украину

Задержанная в Москве россиянка рассказала, что несколько лет назад через знакомых с ней связался мужчина и предложил сотрудничество. Как пояснили в ФСБ, украинский куратор имитировал романтические отношения, обещая после завершения заданий продолжить их на территории Украины .

«Я изъявила желание уехать на Украину … . Сообщила об этом Дмитрию, он сказал, что это возможно, и далее в октябре 2025 года дал задание осуществлять слежку за машиной», — сообщила подозреваемая.

Женщина рассказала, что не знала, за каким именно военным она следит, куратор убедил ее, что это «не очень хороший человек», который якобы отдавал приказы об убийстве мирных жителей.

В марте 2026 года куратор обратился к подозреваемой с новой просьбой: переехать в Москву, арендовать квартиру и поставить камеры для слежки. Как заявили в ФСБ, подозреваемая передавала видеосигнал на Украину. Кроме того, она фиксировала расположение камер видеонаблюдения возле дома офицера и подготовила квартиру для проживания исполнителя предполагаемого теракта. Женщина не уточнила, кто именно являлся целью.

«Это какое-то высокопоставленное лицо. Понимала, что целью данной слежки являлась его ликвидация», — призналась задержанная.

В ведомстве сообщили, что во время обысков были изъяты средства наблюдения, маскировочный реквизит и телефоны, где была обнаружена переписка женщины с координатором. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) с дальнейшим документированием в ее действиях ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Фигурантка признала вину и сотрудничает со следствием. В настоящее время она заключена под стражу, ей грозит лишение свободы на длительный срок вплоть до пожизненного, уточнили в ФСБ.

Покушение с помощью дрона

Еще один подозреваемый в подготовке другого теракта был задержан в Краснодаре. По версии ФСБ, он готовил покушение на другого высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ в Московском регионе.

Мужчина в 2002 году был осужден в России за кражу и разбой, а после освобождения переехал на Украину. В феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования жены его завербовала Служба безопасности Украины . Мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а затем через Кишинев, Ереван и Минеральные Воды прибыл в Россию.

Подозреваемый арендовал квартиру в Москве, установил камеры наблюдения возле многоквартирного дома, где жил российский военный, и купил средства маскировки — накладную бороду, усы и очки, которые собирался использовать во время теракта .

Через некоторое время кураторы пришли к выводу, что для убийства нужно использовать беспилотник, оснащенный самодельным взрывным устройством.

Предполагалось, что удар будет нанесен по военному, когда тот будет входить в подъезд.

«Он мне сказал, что этого военного можно уничтожить только с помощью какого-то дрона, который невозможно заглушить. Для этого мне нужно было вернуться обратно на Украину и пройти дополнительную подготовку, которую должны были мне дать иностранные специалисты», — рассказал задержанный.

Однако перед возвращением на Украину координатор направил мужчину в Краснодар, чтобы тот забрал самодельное взрывное устройство для дрона. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого во время получения СВУ.

«У него изъято СВУ с массой взрывчатого вещества 600 грамм и телефон, в котором обнаружена переписка с куратором, подтверждающая подготовку убийства военного, а также видеокамеры и средства камуфляжа», — рассказали в спецслужбе.

В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 205 (покушение на террористический акт) УК РФ.