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Армия

СМИ: капитана 1-го ранга подорвали в Севастополе

112: капитан 1-го ранга погиб при взрыве в Севастополе
Kristina Nosova/Shutterstock/FOTODOM

Капитан 1-го ранга погиб при взрыве в Севастополе, сообщил Telegram-канал 112.

По его информации, взрыв раздался в сквере за жилым массивом на Столетовском проспекте. Предварительно, взрывное устройство могло находиться в урне или под лавочкой. Оно сработало в тот момент, когда рядом проходил офицер. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Личность военнослужащего не раскрывается.

Отмечается, что за погибшим якобы следила женщина, которая может быть причастна к взрыву. Официального подтверждения этому нет.

На месте взрыва работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении сотрудника военкомата в Краснодаре. Предполагаемого исполнителя, который хотел подорвать автомобиль военкома, задержали в лесопарковой зоне, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство. По данным ФСБ, подозреваемый действовал по заданию представителей запрещенной в РФ украинской террористической организации. За подрыв военкома он должен был получить денежное вознаграждение. В отношении него возбудили уголовное дело по нескольким статьям.

Ранее ФСБ сорвала два теракта против высокопоставленных военнослужащих Минобороны России.

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