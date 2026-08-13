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Врач назвал необычный продукт, который продлит молодость

Врач Вялов: охлажденный картофель может продлить молодость
Creativa Images/Shutterstock/FOTODOM

Охлажденный картофель является продуктом, способным поддержать молодость организма и здоровье сосудов. Об этом Pravda.Ru рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, заведующий курсом гастроэнтерологии, руководитель гастроцентра Сергей Вялов.

По его словам, при остывании в нем образуется резистентный крахмал, который не расщепляется в тонком кишечнике до глюкозы, а доходит до толстой кишки. Так он становится питательной средой для полезных бактерий, которые вырабатывают бутират — жирную кислоту, критически важную для регенерации слизистых оболочек и снижения системного воспаления в теле. Кроме того, охлажденный картофель имеет пониженный гликемический индекс, что делает его безопасным для фигуры.

«Охлажденный картофель — это не быстрые углеводы, а пребиотик. То есть мы едим вкусно, не вредим фигуре и омолаживаемся. Кто бы мог подумать, что секрет долголетия скрывается не в дорогих БАДах, а в обычной вареной картошке, которая просто постояла в холодильнике?», — отметил специалист.

Однако Вялов предостерег от чрезмерного увлечения такой диетой.

Доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Вера Коденцова до этого говорила, что огурцы, печеный картофель, зелень, курагу стоит включать в рацион летом, чтобы избежать отеков.

Ранее россиян предупредили о главной ошибке при хранении картофеля.

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