Названы правила, которые помогут избежать отеков летом

Ограничение продуктов со скрытой солью (фастфуд, соусы, колбасы) поможет избежать отеков летом, поскольку они задерживают жидкость в организме. Об этом aif.ru рассказала доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Вера Коденцова.

По ее словам, вместо них в рацион стоит добавить богатые калием продукты: огурцы, печеный картофель, зелень, курагу. Кроме того, важно пить больше чистой воды, поскольку в случае нехватки жидкости организм может начать задерживать ее сильнее. При склонности к отекам нужно сократить потребление легких углеводов, в том числе сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки, добавила Коденцова.

«Стоит помнить, что хорошим средством от отеков считается физическая активность. Например, при ходьбе икроножные мышцы сокращаются, сосуды сжимаются и выталкивают лишнюю жидкость из тканей. Так что прогулка перед сном тоже будет полезна для профилактики отеков», — отметили в сообщении.

Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина до этого говорила, что появление небольших отеков у подростков в период полового созревания зачастую является нормой, однако в некоторых случаях они могут указывать на заболевания.

Ранее врач назвал главные различия между отеками и лишним весом.