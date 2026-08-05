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Общество

Россиян предупредили о главной ошибке при хранении картофеля

Диетолог Соломатина: картофель нужно хранить в темном сухом помещении
Владимир Трефилов/РИА Новости

Картофель следует хранить в месте, которое надежно защищено от света. В противном случае овощ будет быстро портиться. Об этом РИАМО рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, картофель нужно хранить в темном помещении с сухим и прохладным воздухом. В случае нарушения этого условия плоды начнут вырабатывать соланин и быстро портиться.

«Первый признак — позеленение, даже если мы видим чуть-чуть позеленевшие участки, но это уже начало накопления соланина. Быстрее всего картофель начинает портиться на свету, причем не обязательно на солнце», — предупредила диетолог.

Врач также объяснила, что чем дольше картофель хранится, особенно если он находится в неправильном месте, тем быстрее накапливается соланин. Этот ядовитый гликоалкалоид провоцирует отравление, при котором человек сталкивается с болью в животе, рвотой и мигренью. При этом в особо тяжелых случаях есть риск возникновения нарушений сердечно-сосудистой системы.

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого предупредил в разговоре с «Газетой.Ru», что овощи и фрукты, которые выделяют этилен, нельзя хранить рядом с продуктами, которые к нему чувствительны. По его словам, лидерами по этому порцессу являются яблоки, авокадо, бананы, груши, абрикосы, персики, сливы и дыни. А среди тех, что чувствительны к газу, выделяют огурцы, брокколи, цветную капусту, листовую зелень, картофель, морковь и лук.

Ранее были названы признаки картофеля, способного вызвать отравление.

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