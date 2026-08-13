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Общество

Врач предупредил, как заложенность носа влияет на мозг

Врач Зайцев: заложенность носа может снижать когнитивные способности
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

Заложенность носа может представлять серьезную опасность, поскольку она провоцирует дефицит кислорода в тканях головного мозга и ведет к постепенному снижению когнитивных способностей. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала «Доктор», врач высшей категории Владимир Зайцев.

По его словам, наиболее критическая фаза наступает ночью, когда тело принимает горизонтальное положение, а носовые раковины отекают. Чтобы кислород хорошо питал головной мозг, важно дышать именно носом, подчеркнул врач. Острые состояния, такие как аллергический или вирусный ринит, позволяют мгновенно ощутить негативный эффект от нехватки воздуха.

Для предотвращения последствий важно своевременно менять подходы к восстановлению легкого дыхания и избегать бесконтрольного использования аптечных средств.

«Ошибка в том, что носовым раковинам не уделяют должного внимания: люди вовремя не лечат острый ринит, затягивают, и он переходит в хронический. В этом и заключается ключевая проблема», — добавил Зайцев.

До этого Владимир Зайцев говорил, что ночная или утренняя заложенность носа могут указывать на развитие вазомоторного ринита. По его словам, при таком заболевании нарушается тонус носовых раковин, ухудшается сон, появляется храп и повышается риск воспаления пазух.

Ранее стало известно, когда при заложенности уха медлить нельзя.

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