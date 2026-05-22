Стало известно, на что может указывать постоянная заложенность носа

Ночная или утренняя заложенность носа могут указывать на развитие вазомоторного ринита. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала «Доктор», врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, при таком заболевании нарушается тонус носовых раковин, ухудшается сон, появляется храп и повышается риск воспаления пазух. Врач пояснил, что такие нарушения сказываются на работе организма во время сна, поэтому при заложенности человек хуже высыпается.

«Затем отекают пазухи носа, они уже не могут напитываться кислородом и воспаляются — возникает синусит. Может появиться ронхопатия: человек начинает сильно храпеть, потому что нос не дышит и открывается рот. Все это приводит к повышению внутричерепного давления, слабости, утомляемости, нарушению качества сна, а на этом фоне человек может начать полнеть», — объяснил Зайцев.

Для борьбы с этим состоянием эксперт посоветовал не пытаться решать проблему сосудосуживающими каплями, а обратиться к специалисту.

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова до этого говорила, что главной проблемой увядающих цветов становятся микробиологические процессы разложения, которые могут навредить здоровью человека. По словам врача, споры плесени являются главным фактором возможного негативного влияния на здоровье. Их вдыхание раздражает слизистые оболочки дыхательных путей, вызывает заложенность носа, чихание, а также становится причиной появления бронхиальной астмы или хронических заболеваний дыхательных путей.

