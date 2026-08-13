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Общество

Академик РАН нашел способ защитить российских школьников от инфекций

Онищенко призвал защитить школьников от инфекций ультрафиолетовыми лампами
Smile19/Shutterstock/FOTODOM

Во всех классах российских школ необходимо установить ультрафиолетовые лампы для защиты детей от распространения инфекций. С такой инициативой выступил врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Сегодня наша промышленность производит такие закрытые лампы. Если они будут в каждом классе, это минимизирует риски заражения детей, находящихся длительное время в школьном режиме», – подчеркнул академик в пресс-центре НСН.

Управляющие советы должны обсудить этот вопрос, так как речь идет об эффективном методе обеззараживания помещений, заключил Онищенко.

Напомним, также он предупредил, что перед началом учебного года ребенка важно защитить от серьезных заболеваний, не ограничиваясь прививкой от гриппа. К числу обязательных вакцинаций для тех, кто идет в первый класс, академик отнес прививки от кори, краснухи, эпидемического паротита и АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина). Академик также призвал сводить ребенка к врачу и выяснить, требуется ли ему ревакцинация от других заболеваний.

Ранее терапевт назвала симптомы при гриппе и ОРВИ, при которых надо вызывать скорую.

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