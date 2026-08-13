Онищенко рассказал, от чего нужно вакцинировать детей перед новым учебным годом

Ребенка важно защитить от серьезных заболеваний перед началом нового учебного года, не ограничиваясь прививкой от гриппа. Лучше всего сводить учащегося в клинику и выяснить, требуется ли ему провести ревакцинацию, особенно если речь идет о первокласснике. Об этом врач-эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в пресс-центре НСН.

К числу обязательных вакцинаций для тех, кто идет в первый класс, академик отнес прививки от кори, краснухи, эпидемического паротита и АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина).

«Что-то, может, и не надо делать, но это точнее скажут на диспансеризации, — добавил Онищенко. — В 14 лет, как правило, уже возникает вопрос вакцинации от дифтерии, столбняка и полиомиелита. Ну и, конечно, массовая вакцинация от гриппа».

Вакцинация крайне важна, так как даже один ребенок с гриппом способен заразить весь класс, поскольку плотность в учебных помещениях высока – обычно на один кабинет в 50 квадратов приходится до 25 учащихся, заключил эпидемиолог.

До этого доктор медицинских наук Алла Вильниц рассказала, что вакцинацию детей от менингококковой инфекции следует проводить в возрасте от полутора до трех месяцев. Менингококк является бактерией, возбудителем одной из самых тяжелых форм менингита, воспаления оболочек головного и спинного мозга, и передается воздушно-капельным путем. Иммунизация является единственным эффективным способом защиты от менингококковой инфекции, подчеркнула врач.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об уровне вакцинации детей в мире.