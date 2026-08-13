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Общество

Онищенко рассказал, от чего нужно вакцинировать детей перед новым учебным годом

Онищенко перечислил важные прививки для детей перед новым учебным годом
Nam Y. Huh/AP

Ребенка важно защитить от серьезных заболеваний перед началом нового учебного года, не ограничиваясь прививкой от гриппа. Лучше всего сводить учащегося в клинику и выяснить, требуется ли ему провести ревакцинацию, особенно если речь идет о первокласснике. Об этом врач-эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в пресс-центре НСН.

К числу обязательных вакцинаций для тех, кто идет в первый класс, академик отнес прививки от кори, краснухи, эпидемического паротита и АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина).

«Что-то, может, и не надо делать, но это точнее скажут на диспансеризации, — добавил Онищенко. — В 14 лет, как правило, уже возникает вопрос вакцинации от дифтерии, столбняка и полиомиелита. Ну и, конечно, массовая вакцинация от гриппа».

Вакцинация крайне важна, так как даже один ребенок с гриппом способен заразить весь класс, поскольку плотность в учебных помещениях высока – обычно на один кабинет в 50 квадратов приходится до 25 учащихся, заключил эпидемиолог.

До этого доктор медицинских наук Алла Вильниц рассказала, что вакцинацию детей от менингококковой инфекции следует проводить в возрасте от полутора до трех месяцев. Менингококк является бактерией, возбудителем одной из самых тяжелых форм менингита, воспаления оболочек головного и спинного мозга, и передается воздушно-капельным путем. Иммунизация является единственным эффективным способом защиты от менингококковой инфекции, подчеркнула врач.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об уровне вакцинации детей в мире.

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