Терапевт назвала симптомы при гриппе и ОРВИ, при которых надо вызывать скорую

Большинство случаев ОРВИ и гриппа при своевременном лечении проходят без серьезных последствий и не требуют экстренной медицинской помощи. Однако существуют симптомы, при появлении которых следует незамедлительно вызвать скорую помощь. Об этих симптомах «Газете.Ru» рассказала терапевт «СМ-Клиника» Инна Захарова.

«Один из самых тревожных признаков — затрудненное дыхание. Если человеку становится тяжело дышать даже в покое, появляется ощущение нехватки воздуха, выраженная одышка, боль или чувство сдавления в груди, это может свидетельствовать о развитии осложнений, в том числе пневмонии или тяжелого поражения дыхательной системы», — рассказала Захарова.

Поводом для вызова скорой помощи также является нарушение сознания. Спутанность, выраженная сонливость, невозможность разбудить человека, потеря сознания или судороги требуют немедленной оценки врачом, независимо от того, что стало причиной такого состояния.

Особое внимание, по словам терапевта, следует обратить на высокую температуру, которая плохо поддается действию жаропонижающих препаратов или сопровождается выраженным ухудшением самочувствия. Если температура держится на уровне 39–40 градусов и выше, несмотря на лечение, либо после периода улучшения снова резко повышается, это может указывать на присоединение бактериальных осложнений или другое серьезное состояние.

«Опасным симптомом считается и выраженное обезвоживание. Его можно заподозрить, если человек практически не может пить из-за многократной рвоты, появляется сильная слабость, сухость слизистых оболочек, редкое мочеиспускание или головокружение. Особенно быстро обезвоживание развивается у маленьких детей и пожилых людей», — добавила врач.

Насторожить должно и ухудшение состояния после периода улучшения. Если через несколько дней болезни температура вновь повышается, усиливается кашель, появляется боль в груди, выраженная слабость или одышка, это может говорить о развитии осложнений, требующих дополнительного обследования и лечения.

«Отдельного внимания требуют люди из групп высокого риска: дети раннего возраста, беременные женщины, пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями сердца, легких, сахарным диабетом, иммунодефицитными состояниями и онкологическими заболеваниями. У них тяжелое течение инфекции и осложнения могут развиваться быстрее, поэтому при значительном ухудшении самочувствия откладывать обращение за медицинской помощью не следует», — подчеркнула Захарова.

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