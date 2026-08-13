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Общество

Стало известно, как часто россияне дают детям карманные деньги

Почти 50% россиян регулярно дают детям карманные деньги летом
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина (46,6%) россиян регулярно дают детям карманные деньги в летний период, при этом суммы варьируются от 500 до 2 тыс. рублей в день. Это следует из исследования сервиса «Альфа-Деньги», с результатами которого ознакомилась «Москва 24».

Аналитики установили, что еще 29% опрошенных дают деньги только по просьбе ребенка, 24,4% — выделяют средства на конкретные покупки или развлечения. Чаще всего речь идет о 500-1 тыс. рублей в день (40% респондентов выбрали этот вариант).

«Еще четверть устанавливают лимит в 500 рублей. При этом 18% детей ежедневно получают от родителей в среднем 1-2 тыс. рублей, столько же – более 2 тыс. рублей в день. И в 12% случаев размер расходов зависит от ситуации», — говорится в исследовании.

Полученные средства дети тратят на мороженое, напитки и сладости (81,2%), а также развлечения: кино, аттракционы и другие активности (52,4%). При этом родители часто воспринимают карманные деньги как инструмент финансового воспитания, добавили в сообщении.

Финансовый консультант Ольга Матвеева до этого рассказала «Газете.Ru», что детям до 10 лет лучше выдавать небольшую сумму денег на один день прогулки. В младшем школьном возрасте ребенок только начинает понимать ценность денег и связь между покупкой и оставшейся суммой. Планировать расходы на длительный срок ему пока сложно, поэтому условно большие суммы могут быть потрачены практически сразу.

Ранее экономист рассказал, стоит ли давать детям карманные деньги.

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