Россиянам объяснили, как лучше выделять карманные деньги детям

Детям до 10 лет лучше выдавать небольшую сумму денег на один день прогулки, заявила «Газете.Ru» финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

«В младшем школьном возрасте ребенок только начинает понимать ценность денег и связь между покупкой и оставшейся суммой. Планировать расходы на длительный срок ему пока сложно, поэтому условно большие суммы могут быть потрачены практически сразу. Оптимальный вариант — выдавать небольшую сумму на один день прогулки. Такой подход помогает научиться делать выбор между несколькими желаниями и понимать, что деньги имеют ограниченный ресурс. Если вся сумма потрачена сразу, это тоже становится полезным опытом: ребенок учится видеть последствия своих решений в раннем возрасте — без серьезных финансовых потерь», — отметила Матвеева.

По ее словам, дети 10–15 лет уже способны планировать расходы на несколько дней вперед — они начинают лучше понимать собственные желания, сравнивают цены, могут отказаться от одной покупки ради другой и постепенно осваивают навык распределения бюджета. Матвеева сказала, что детям 10–15 лет карманные деньги можно выдавать раз в неделю. По словам эксперта, такой формат требует более осознанного подхода: если потратить все в первые дни, оставшуюся часть недели придется обходиться без дополнительных покупок. Именно так ребенок начинает понимать, почему важно распределять деньги, а не тратить их сразу, сказала финансист. При этом родителям важно не компенсировать преждевременно закончившийся бюджет, иначе ребенок не почувствует связи между своим выбором и его последствиями, уточнила Матвеева.

Подростки от 15 лет уже находятся на пороге взрослой жизни — многие начинают подрабатывать летом, пользоваться банковскими картами и самостоятельно оплачивать часть своих расходов, сказала Матвеева. Поэтому логично постепенно переходить к формату ежемесячных выплат, считает финансист. По сути, это становится аналогом будущей зарплаты, которой необходимо распорядиться до следующего поступления денег, добавила Матвеева. По ее словам, этот подход помогает заранее освоить навыки, которые пригодятся во взрослой жизни: рассчитывать обязательные расходы, откладывать деньги на крупные покупки и учитывать собственные финансовые возможности.

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