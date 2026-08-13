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Общество

Онищенко дал положительную оценку умственным способностям современных детей

Онищенко считает, что современные дети становятся умнее
РИА Новости

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает, что современные дети с годами становятся умнее, передает РИА Новости.

«Школьная нагрузка становится все выше и выше, но и дети наши умнее становятся», — сказал он на пресс-конференции в Москве.

По словам Онищенко, когда он пришел в первый класс, то на первом уроке они учились писать букву «а», а сейчас в первом классе ребенок уже умеет читать и считать. Вместе с тем, академик заметил, что образование является для детей тяжким трудом, поэтому необходимо снижать их загруженность учебой и дополнительными занятиями, чтобы избежать проблем со здоровьем.

До этого он говорил о необходимости установки во всех классах российских школ ультрафиолетовых ламп для защиты детей от распространения инфекций. Онищенко добавил, что такое решение должны принимать Управляющие советы школ.

Ранее Онищенко рассказал, от чего нужно вакцинировать детей перед новым учебным годом.

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