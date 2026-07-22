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Общество

Россиянам рассказали, в каком возрасте детям следует проводить вакцинацию от менингококка

Врач Вильниц: детей нужно вакцинировать от менингококка в возрасте 1,5-3 месяцев
Александр Кряжев/РИА Новости

Вакцинацию детей от менингококковой инфекции следует проводить в возрасте от полутора до трех месяцев. Об этом РИА Новости рассказала доктор медицинских наук Алла Вильниц.

Менингококк является бактерией, возбудителем одной из самых тяжелых форм менингита, воспаления оболочек головного и спинного мозга, и передается воздушно-капельным путем.

Вильниц пояснила, что в России есть зарегистрированные препараты, которые позволяют вакцинировать детей, начиная с шестинедельного возраста. Поэтому Союз педиатров России рекомендует начинать первую вакцинацию в возрасте от полутора до трех месяцев, чтобы как можно раньше обеспечить иммунную защиту от менингита.

Врач подчеркнула, что иммунизация является единственным эффективным способом защиты от менингококковой инфекции.

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