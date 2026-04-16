В Роспотребнадзоре рассказали об уровне вакцинации детей в мире

Попова: каждый пятый ребенок в мире не привит от опасных инфекций

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что каждый пятый ребенок в мире своевременно не получил вакцину от опасных инфекций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Порядка 145 миллионов детей в мире своевременно не привиты против кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка», — поделилась Попова в презентации, представленной на конгрессе «Эпидемиология-2026».

По ее словам, подобная ситуация с вакцинацией вызывает опасения и повышает риски и угрозы распространения инфекций.

16 апреля стало известно, что в России в гражданский оборот впервые поступила противооспенная вакцина в форме жевательных таблеток.

Препарат был зарегистрирован еще в 2010 году, однако только в конце 2025 года получил разрешение на ввод в гражданский оборот. В отличие от других вакцин против оспы, «ТЭОВак» выпускается не в виде инъекций, а в форме жевательных таблеток. Они содержат «высушенный вирус» и применяются путем разжевывания и рассасывания.

По данным Росздравнадзор, в период с октября по декабрь 2025 года было разрешено использование семи серий препарата. После получения такого разрешения конкретные партии могут поступать в медицинские учреждения и использоваться по назначению.

Ранее была создана универсальная вакцина в виде назального спрея от большинства зимних инфекций.