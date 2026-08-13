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Общество

Диетолог рассказала о скрытой пользе семечек для здоровья

Диетолог Соломатина: подсолнечные семечки снижают риск развития инсульта
Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление умеренного количества семян подсолнечника уменьшают вероятность возникновения инсульта и оказывают антиоксидантное действие. Об этом интернет-изданию «Абзац» сообщила диетолог Елена Соломатина.

Специалист подчеркнула, что сами по себе подсолнечные семечки не являются лечебным продуктом, однако при сбалансированном рационе и правильном способе приготовления они снижают риск приступов инсульта. Рекомендуется употреблять небольшую горсть слегка подсушенных семян без обжарки. Продукт должен быть свежим, поскольку со временем в нем начинается процесс гниения.

Также, по словам диетолога, омега-6 в составе семечек поддерживает иммунную систему и улучшает регулирование уровня хронического воспаления в организме.

«Инфекция провоцирует выработку эйкозаноидов, как результат — повреждается эндотелий сосудов. Дальше хроническое воспаление способствует развитию атеросклероза, потому что именно на поврежденный эндотелий садится атеросклеротическая бляшка. Дальше она может окисляться, но даже при повышенном уровне холестерина в крови, если сосуд не будет поврежден, то атеросклероза не будет и инсульта не будет. Омега-6 поддерживает силы организма в норме», — объяснила она.

Кроме того, витамин Е, которым богаты семечки, оказывает мощное антиоксидантное действие, отвечает за качество эндотелия, а также обеспечивает клеткам защиту от повреждений и окислительного стресса. В совокупности с омегой-6 этот компонент помогает поддерживать молодость и защищает от гипоксии.

До этого Соломатина говорила, что в косточках арбуза содержится большое количество полезных для здоровья микроэлементов, в числе которых клетчатка и витамины. Однако, по ее словам, не следует проглатывать эти семечки целиком. Перед употреблением их необходимо очистить от твердой кожуры.

Ранее врач предупредил о вреде семечек с кожурой.

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