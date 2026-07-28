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Врач предупредил о вреде семечек с кожурой

Хирург Умнов: постоянное употребление семечек с кожурой может вызвать гастрит
Shutterstock/FOTODOM

Шелуха от семечек не переваривается в организме человека, поэтому регулярное употребление кожуры может привести к развитию гастрита или синдрома раздраженного кишечника. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Если проглатывать ее в больших количествах, она может механически раздражать слизистую желудка и кишечника — вызывать дискомфорт, а при систематическом подходе способствовать развитию проблем вроде гастрита или синдрома раздраженного кишечника. Кроме того, на кожуре часто оседают грязь, пыль или остатки средств, которыми обрабатывали растения. Проглатывая такую жесткую и по сути загрязненную шелуху, вы повышаете риск кишечного расстройства или попадания в организм нежелательных бактерий. Основной риск тут именно в механическом воздействии на ЖКТ и возможном загрязнении. Особенно опасно, если у человека уже есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, стоит быть особенно осторожным с семечками в принципе», — сказал он.

Умнов посоветовал очищать семечки перед едой, но не паниковать, если случайно проглотили немного кожуры вместе с ядрами — небольшое количество просто выйдет из организма естественным путем.

По словам врача, распространенное мнение о том, что съеденные с кожурой семечки могу привести к воспалению аппендицита — миф.

«Аппендицит возникает из-за закупорки просвета самого аппендикса, но типичные причины не совсем в проглатывании семечек с о шкурками, а несколько другие, например, скопление кальцинированных масс (аппендиколит), опухоли, паразиты или разрастание лимфоидной ткани. Да, в отлельных случаях в аппендиксе находят инородные тела, но семечки даже с шелухой слишком малы, чтобы сразу вызвать такую закупорку, они все-таки проходят через пищеварительный тракт и подвергаются действию ферментов раньше, чем достигнут аппендикса. Но даже если вы съели семечки с шелухой, не стоит винить в аппендиците только семечки — обычно у заболевания другие механизмы развития», — пояснил он.

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