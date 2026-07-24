Врач рассказала о неожиданной пользе арбузных семечек

В косточках арбуза содержится большое количество полезных микроэлементов, в том числе клетчатка. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

«В семенах много питательных веществ, которые нужны для роста, так как это концентрат и питательная среда, из которой происходит арбуз. По сути, там есть все, что есть в арбузе. Из семечек мы получаем витамины, микро- и макроэлементы, клетчатку», — объяснила специалист.

При этом она предостерегла от проглатывания семечек целиком — перед употреблением их необходимо очищать от твердой кожуры. В противном случае, особенно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, возможны воспаления.

Член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого предупреждала, что арбуз может вызвать спазмы, вздутие живота и резкие скачки сахара в случае чрезмерного потребления.

Кроме того, по ее словам, большое количество фруктозы может блокировать сигнал насыщения, а избыток будет переходить напрямую в висцеральный жир.

Ранее россиянам рассказали, сколько арбуза можно съесть за раз.