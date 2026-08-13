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Общество

Мужчина случайно выстрелил знакомому в голову во время охоты в Дагестане

В Дагестане мужчина случайно выстрелил знакомому в голову во время охоты
M.Nyusha/Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане 55-летний мужчина случайно выстрелил знакомому в голову, охотясь на кабанов. Об этом сообщает «Блог Дагестана».

Инцидент произошел в Каякентском районе. Во время охоты на кабанов мужчина выстрелил не менее четырех раз, однако одна из пуль попала прямо в голову его знакомому.

В результате мужчина не выжил. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого охотник на шакалов случайно подстрелил собачника на Кубани — он заметил на тепловизоре силуэт и выстрелил. Пострадавший выжил, ему пришлось удалить поджелудочную железу. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее российский подросток случайно выстрелил себе в лицо.

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