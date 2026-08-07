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Общество

Охотник на шакалов случайно подстрелил собачника на Кубани

Mash: на Кубани мужчина охотился на шакалов и случайно выстрелил в человека
Telegram-канал Kub Mash

На Кубани охотник принял человека с собакой за шакала и выстрелил из карабина, тяжело ранив мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в хуторе Привольный Динского района. 42-летний местный житель отправился на отстрел шакалов, имея при себе разрешение на охоту. Охотник заметил на тепловизоре силуэт и выстрелил. Пуля попала в мужчину, который гулял по лесу с собакой.

Пострадавший выжил, ему пришлось удалить поджелудочную железу. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.

До этого в Кузбассе охотники выстрелили в подростка на дороге. Двое приятелей-подростков катались на мопедах по трассе. Заметив свет фар, они решили съехать с дороги в кусты. В этот момент на УАЗе проезжала компания охотников, один из них заметил в тепловизоре силуэт. Приняв подростка за дикого зверя, 42-летний мужчина выстрелил из ружья. Пуля попала в несовершеннолетнего, он не выжил.

Ранее мужчина перепутал соседя с медведем и выстрелил в него из ружья.

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