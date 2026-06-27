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Российский подросток случайно выстрелил себе в лицо

В Ростове-на-Дону подросток случайно выстрелил себе в лицо
Городская больница №20 Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону 14-летний подросток оказался в больнице с пулей в глазнице из-за неосторожного обращения с пневматическим оружием. Об этом сообщает пресс-служба городской больницы №20.

Металлическая пулька прошла через ткани лица и застряла за верхнечелюстной пазухой, вплотную к основанию черепа. Традиционный доступ через разрез грозил серьезной травмой тканей и врачи выбрали малоинвазивную видеоэндоскопическую методику.

Через небольшое отверстие в стенке пазухи подростку ввели эндоскоп и микрохирургические инструменты. Под многократным увеличением хирурги точно определили расположение пульки и аккуратно извлекли ее. Операция прошла успешно, сейчас пациент идет на поправку.

Telegram-канал Don Mash сообщает, что юноша получил эту травму, случайно выстрелив себе в лицо из пневматического оружия.

Ранее екатеринбуржец случайно выстрелил сам в себя из пневматики и угодил под суд.

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