Российский подросток случайно выстрелил себе в лицо

В Ростове-на-Дону 14-летний подросток оказался в больнице с пулей в глазнице из-за неосторожного обращения с пневматическим оружием. Об этом сообщает пресс-служба городской больницы №20.
Металлическая пулька прошла через ткани лица и застряла за верхнечелюстной пазухой, вплотную к основанию черепа. Традиционный доступ через разрез грозил серьезной травмой тканей и врачи выбрали малоинвазивную видеоэндоскопическую методику.
Через небольшое отверстие в стенке пазухи подростку ввели эндоскоп и микрохирургические инструменты. Под многократным увеличением хирурги точно определили расположение пульки и аккуратно извлекли ее. Операция прошла успешно, сейчас пациент идет на поправку.
Telegram-канал Don Mash сообщает, что юноша получил эту травму, случайно выстрелив себе в лицо из пневматического оружия.
Ранее екатеринбуржец случайно выстрелил сам в себя из пневматики и угодил под суд.