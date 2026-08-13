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Общество

В Орске остановили завод, подвергшийся атаке ВСУ

Губернатор Солнцев сообщил об остановке завода, попавшего под удар ВСУ
Shutterstock/FOTODOM

В Орске Оренбургской области остановили завод, подвергшийся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор Евгений Солнцев.

«Что касается пострадавшего от террористической атаки завода в Орске. Ситуация там сложная. Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности. Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до шести месяцев», — написал он.

11 августа в Оренбургской области сбили восемь украинских дронов. Как рассказал Солнцев, в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из местных промышленных предприятий произошел пожар. Информация о пострадавших не поступала. На место происшествия выезжали специалисты экстренных служб.

13 августа глава региона заявил о повторной попытке ВСУ атаковать Орск.

Солнцев обратил внимание, что ВСУ используют взрывные устройства, начиненные поражающими элементами. В связи с этим губернатор призвал жителей не приближаться к промышленным объектам, которые могут подвергнуться ударам, и по возможности не оставаться на улице. Кроме того, он обратился к гражданам с просьбой не снимать и не публиковать в сети кадры с атаками БПЛА и их последствиями.

Ранее в Госдуме призвали «вогнать в землю» украинскую индустрию беспилотников.

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