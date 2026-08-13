Губернатор заявил о попытке ВСУ повторно атаковать Орск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются повторно атаковать город Орск. Об этом в своем Telegram-канале предупредил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

По его словам, в регионе сработали средства противовоздушной обороны.

«Кроме того, Ленинский и Октябрьский районы города [Орска] усилены мобильными огневыми группами. Задействованы крупнокалиберные пулеметы», — говорится в заявлении.

Солнцев обратил внимание, что ВСУ используют взрывные устройства, начиненные поражающими элементами. В связи с этим губернатор призвал жителей не приближаться к промышленным объектам, которые могут подвергнуться ударам, и по возможности не оставаться на улице. Кроме того, он обратился к гражданам с просьбой не снимать и не публиковать в сети кадры с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их последствиями.

11 августа в Оренбургской области сбили восемь украинских дронов. Как рассказал Солнцев, в результате падения обломков БПЛА на одном из местных промышленных предприятий произошел пожар. Информация о пострадавших не поступала. На место происшествия выезжали специалисты экстренных служб.

Ранее в Государственной думе РФ призвали «вогнать в землю» украинскую индустрию беспилотников.