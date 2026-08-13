Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Армия

Губернатор заявил о попытке ВСУ повторно атаковать Орск

Глава Оренбургской области Солнцев: ВСУ пытаются повторно атаковать Орск
Dmytro Smolienko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются повторно атаковать город Орск. Об этом в своем Telegram-канале предупредил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

По его словам, в регионе сработали средства противовоздушной обороны.

«Кроме того, Ленинский и Октябрьский районы города [Орска] усилены мобильными огневыми группами. Задействованы крупнокалиберные пулеметы», — говорится в заявлении.

Солнцев обратил внимание, что ВСУ используют взрывные устройства, начиненные поражающими элементами. В связи с этим губернатор призвал жителей не приближаться к промышленным объектам, которые могут подвергнуться ударам, и по возможности не оставаться на улице. Кроме того, он обратился к гражданам с просьбой не снимать и не публиковать в сети кадры с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их последствиями.

11 августа в Оренбургской области сбили восемь украинских дронов. Как рассказал Солнцев, в результате падения обломков БПЛА на одном из местных промышленных предприятий произошел пожар. Информация о пострадавших не поступала. На место происшествия выезжали специалисты экстренных служб.

Ранее в Государственной думе РФ призвали «вогнать в землю» украинскую индустрию беспилотников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как сэкономить на сборах в школу. 8 приемов и тактика двух корзин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!