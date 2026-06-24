В Госдуме призвали «вогнать в землю» украинскую индустрию беспилотников

Для обеспечения безопасности российских регионов необходимо «вогнать в землю» всю индустрию производства беспилотников на Украине, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Конечно, давно уже настала пора бить не только по центрам принятия решений, но и персонально по тем, кто решения принимает и отдает приказы. По идее, надо бы бомбить логистику, все маршруты, которыми на фронт на Украине доставляется оружие. Тоннели, мосты, железнодорожные станции. Более того, на мой взгляд, промедление с этим сейчас смерти подобно, потому что враг всерьез наращивает число беспилотников, отправляемых в сторону России. Если не вогнать в землю всю украинскую индустрию дронов, скоро в российском небе будут роиться уже не сотни, а тысячи беспилотников», — подчеркнул парламентарий.

В ночь на 24 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 323 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Российские военные уничтожили дроны ВСУ над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

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