Россияне за июль заказали 820 тонн мороженого

По итогам июля 2026 года россияне заказали 820 тонн мороженого, 757 тыс. литров кваса и 301 тонну льда. Об этом «Москве 24» сообщила пресс-служба сервиса доставки «Самокат».

По данным аналитиков, мороженое стало самым популярным летним десертом, чаще всего покупатели выбирали порционные форматы – в 11,6 раза больше, чем семейные упаковки. Спрос особенно вырос на экзотические вкусы, в том числе с драгонфрутом и гуанабаной, а также на шоколадный пломбир в вафельном стаканчике и эскимо со вкусом арбуза и дыни.

Продажи лимонадов за этот период выросли в 2,9 раза год к году. Чаще всего заказывали вкусы мохито (в 2,1 раза), манго – маракуйя (на 78%) и апероль (на 32%). Среди кваса особенно популярными стали небольшие упаковки объемом менее 0,8 литра – их покупали в 2,9 раза чаще.

В конце июля сообщалось, что США в мае нарастили закупки российского мороженого более чем в 15 раз, до $62 тыс. Данные американской таможни показали, что США ввезли из России мороженое на $62,4 тыс., тогда как в апреле — лишь на $4,1 тыс. Основными поставщиками мороженого в США остаются Китай ($6,2 млн), Южная Корея ($5,6 млн) и Италия ($5,2 млн).

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