Стоматолог объяснил, почему от мороженого болят зубы

Врач Жук: боль от мороженого может указывать на кариес или истончение эмали

Боль в зубах от мороженого может указывать на проблемы, требующие внимания стоматолога. Реакция зубов на холодное является одной из самых распространенных жалоб в летний период, рассказал «Газете.Ru» Андрей Жук, врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike.

«Когда пациент говорит, что у него болят зубы от мороженого или холодной воды, мы говорим о повышенной чувствительности зубов. Причин такого состояния может быть несколько — от особенностей эмали до серьезных стоматологических заболеваний», — объяснил он.

Основной причиной служит истончение эмали. Наша эмаль выполняет защитную функцию и оберегает внутренние ткани зуба от внешних раздражителей. Когда она становится тоньше, холод легче проникает к нервным окончаниям, вызывая болезненную реакцию.

«Чувствительность зубов нередко возникает из-за оголения шеек зубов. Такое состояние может развиваться на фоне заболеваний десен. При неправильном прикусе, когда неправильная нагрузка на зубы приводит к перегрузке кости и десны около зуба, в результате чего эмаль шейки зуба крошится и начинает реагировать на температуру и механическую чистку зубов», — заявил врач.

Еще одна распространенная причина — скрытый кариес. Иногда человек долгое время не замечает разрушения зуба, однако первым симптомом становится именно реакция на холодное. Если зуб болит после мороженого регулярно, стоит пройти диагностику и исключить кариозный процесс.

«Летом проблема становится особенно явной. Перепады температур усиливаются: после жары люди употребляют ледяные напитки, мороженое, холодные десерты. Для зубов это становится дополнительным стрессом», — отметил специалист.

Важно понимать, что чувствительность зубов летом не появляется сама по себе. Холод только выявляет уже существующую проблему. Если зуб реагирует на холодное, это повод обратиться к стоматологу и выяснить причину.

Особое внимание стоит обратить на случаи, когда боль возникает только в одном зубе. Локальная реакция на холодное может указывать на трещину эмали, кариес или воспалительный процесс. В такой ситуации откладывать визит к врачу не стоит.

«Летний дискомфорт может показаться безобидным, однако за ним нередко скрываются проблемы, которые проще решить на ранней стадии. Поэтому если зубы болят от холодного или мороженого, лучше не ждать ухудшения ситуации и пройти профилактический осмотр», — резюмировал врач.

Ранее стоматолог объяснил, как стресс разрушает и старит зубы без кариеса.