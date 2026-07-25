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США нарастили импорт российского мороженого

США увеличили закупки российского мороженого в 15 раз
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты в мае нарастили закупки российского мороженого более чем в 15 раз, до $62 тыс. Об этом свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.

По информации агентства, в мае США ввезли из России мороженое на $62,4 тыс., тогда как в апреле — лишь на $4,1 тыс. Основными поставщиками мороженого в США остаются Китай ($6,2 млн), Южная Корея ($5,6 млн) и Италия ($5,2 млн).

В мае 2026 года США также нарастили закупки российской газировки до рекордных $491,5 тыс. В апреле этот показатель составлял $144,9 тыс. Также вырос импорт минеральной воды из России — почти в полтора раза, с $110,3 тыс. до $171,9 тыс.

Кроме того, в первые пять месяцев этого года США довели закупки российского сыра до исторического максимума. США импортировали из России сыр общей стоимостью $133,8 тыс. Показатель за тот же период прошлого года составил $96,3 тыс. При этом лидерами по поставкам сыра в Соединенные Штаты стали Италия и Франция.

Ранее Россия вдвое нарастила импорт одежды из США.

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