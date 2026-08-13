Синоптик предупредил жителей Московского региона о скором пике похолодания

На этой неделе в столичном регионе в ночь с четверга на пятницу прогнозируется пик похолодания. Об этом Общественная Служба Новостей сообщает со ссылкой на прогноз ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«В ночь на пятницу похолодание выйдет на пик», — подчеркнул синоптик.

По его словам, в это время в Москве температура воздуха не превысит +8 °C …+11 °C , а по области будет колебаться от +6 °C до +11 °C.

Такую погоду Тишковец объяснил сменой воздушных масс, отметив, что после прохождения пика похолодания погода начнет восстанавливаться и станет заметно теплее.

Напомним, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в предстоящие выходные в столичном регионе заметно потеплеет, но осадки местами сохранятся. Воздух прогреется до +26 градусов, хотя по ночам погода останется прохладной. В то же время основные осадки придется именно на субботу, кучево-дождевые облака принесут с собой кратковременный дождь. В воскресенье, по его словам, обойдется без дождей.

В Москве ранее выпала треть месячной нормы осадков.