В Москве выпала треть месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Он сообщила, что за 11 августа в столице выпало 36% от месячной нормы в 78 миллиметров дождевой воды. Причем в Бутово зафиксировали осадки в 28 миллиметров. В других районах столицы оказалось не настолько дождливо.

Тишковец отметил, что на опорной метеостанции ВДНХ показатель достиг 11 миллиметров, в МГУ — 18 миллиметров, на Балчуге — 21 миллиметр, в Тушино — 22 миллиметра.

Еще больше осадков выпало в Подмосковье. В населенном пункте Железнодорожный осадкомеры зарегистрировали 32 миллиметра дождевой воды, или 44% от месячной нормы. В Красногорске выпало 17 миллиметров осадков, в Долгопрудном сообщалось о 22 миллиметрах.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что фронтальный раздел приближается к столичному региону, на фоне чего прогнозируется слом погоды. До конца рабочей недели сохранятся дожди и похолодание, температура воздуха опустится до +10 °C.

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