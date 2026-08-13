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Общество

Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Синоптик Ильин спрогнозировал москвичам на выходные потепление
Александр Авилов/Агентство «Москва»

В предстоящие выходные в столичном регионе заметно потеплеет, но осадки местами сохранятся. Воздух прогреется до +26 градусов, хотя по ночам погода останется прохладной, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, завтра, 14 августа, обойдется без осадков. Ночью ожидается +10...+12 °C, а днем порядка +19...+21 °C. При этом будет дуть северо-западный ветер, его скорость составит около 2—5 м/с.

В выходные станет чуть теплее. Так, в субботу, 15 августа, ночью прогнозируется +14...+16 °C, а днем +20...+22 °C. В то же время основные осадки придется именно на субботу, кучево-дождевые облака принесут с собой кратковременный дождь.

В воскресенье температура воздуха днем поднимется до +24...+26 °C, обойдется без дождей. Сопровождаться такая погода будет юго-западным ветром со скоростью 1—4 м/с.

Ильин добавил, что до конца недели атмосферное давление будет падать, достигнув 759 мм рт. ст. в субботу и 755 мм рт. ст. — в воскресенье.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за день выпала треть месячной нормы осадков. Так, за 11 августа показатель составил 36% от месячной нормы в 78 миллиметров дождевой воды. Причем в Бутово зафиксировали осадки в 28 миллиметров. В других районах столицы оказалось не настолько дождливо.

Ранее москвичам рассказали, когда улучшится погода.

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