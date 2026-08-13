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Общество

Россиянам назвали продукт для ускорения метаболизма и поддержания либидо

ОСН: масло черного тмина укрепляет мужское здоровье и разгоняет метаболизм
Madeleine Steinbach/Shutterstock/FOTODOM

Масло черного тмина является полезным продуктом, которое улучшает общее самочувствие человека. Оно хорошо влияет на мужское здоровье и при этом помогает женщинам справиться с менструальными болями, выяснили у экспертов Общественная Служба Новостей.

Среди положительных эффектов масла черного тмина на мужское здоровье специалисты выделяют снижение внутренних воспалений и защиту организма от хронических заболеваний. Кроме того, по их словам, этот продукт поддерживает либидо и ускоряет метаболизм, заряжая бодростью.

В то же время масло тмина способно снизить боль и спазмы во время менструации, а также поддерживать гормональный баланс и укреплять общую защиту организма. Кроме того, оно улучшает внешность за счет увлажнения кожи и улучшения состояния волос. Однако эксперты предупреждают, что во время беременности и кормления грудью употреблять в пищу масло черного тмина категорически запрещено.

Детям также масло тмина вводить в рацион можно только после консультации с педиатром, а при малейших негативных симптомах — таких, как зуд, сыпь — следует немедленно исключить продукт и обратиться к врачу.

Среди противопоказаний эксперты выделяют такие, как расстройство желудка, аллергия. Кроме того, специалисты предупреждают, что этот продукт может привести к скачкам сахара в крови, поэтому диабетикам также следует сначала проконсультироваться с врачом. С осторожностью к маслу тмина следует относиться тем, кто принимает лекарства для разжижения крови, а также пациентам перед операциями, заключили эксперты.

До этого ученые выяснили, что черный тмин эффективно борется с ожирением и снижает «плохой» холестерин. Подобные изменения липидного профиля связаны со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

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