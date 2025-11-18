На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа специя, снижающая «плохой» холестерин

FS&N: черный тмин снижает «плохой» холестерин
Halil ibrahim mescioglu/Shutterstock/FOTODOM

Черный тмин (Nigella sativa) давно используется в традиционной медицине как антиоксидант и противовоспалительное средство. Ученые из Осакского университета обнаружили, что эта специя также эффективно борется с ожирением и снижает «плохой» холестерин. Работа опубликована в журнале Food Science & Nutrition (FS&N).

Команда под руководством доцента Акико Кодзимы-Юасы провела клеточные эксперименты и клиническое испытание на людях.

В ходе восьминедельного исследования добровольцы ежедневно принимали по 5 граммов порошка семян черного тмина — примерно столовую ложку. К концу эксперимента у участников значительно снизились уровни триглицеридов, общего холестерина и «плохого» холестерина, а «хороший» заметно вырос. Подобные изменения липидного профиля связаны со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Чтобы выяснить, как работает тмин на клеточном уровне, ученые изучили действие экстракта на жировые клетки. Оказалось, что он подавляет адипогенез — процесс формирования и созревания адипоцитов — блокируя накопление жировых капель и дифференцировку предшественников жировой ткани.

«Наши результаты убедительно показывают, что черный тмин может служить функциональным продуктом для профилактики ожирения и заболеваний обмена веществ», — отметила Кодзима-Юаса.

По ее словам, особенно важно, что снижение липидов в крови было доказано в реальном клиническом исследовании, а не только в моделях.

Ученые планируют расширить работу и провести длительные и крупные испытания, чтобы оценить влияние черного тмина на инсулинорезистентность при диабете и воспалительные маркеры.

Ранее был назван простой способ снизить риск диабета вдвое.

