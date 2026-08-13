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Общество

Стало известно, когда хандра требует обращения к психологу и психиатру

Психолог Никишина: регулярная хандра должна насторожить
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Хандра, под которой чаще всего подразумевается снижение активности, уровня выраженности эмоциональных реакций, настроения, потребности в физической активности и выраженная демотивация, требует обращения к психологу или психиатру, если возникает на регулярной основе. Об этом RuNews24.ru рассказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР), заведующий об кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.

Она отметила, что в этом случае речь может идти о развитии более серьезного недуга. По ее словам, в международной классификации болезней нет такого расстройства, однако, такое состояние может возникнуть у каждого человека. В этом случае эксперт посоветовала не делать его длительным и тем более регулярным.

«Хандру не лечат, она не привязана ни к сезонам, ни к месяцам года, это всего лишь намерение снизить свою активность. Глубоко в нее погружаться не стоит, но прожить ее в течение нескольких минут или часов, каждый человек способен без последствий», — сказала Никишина.

Психиатр-нарколог клиники «Алкоспас» Сергей Литков до этого рассказал «Газете.Ru», что антидепрессанты — это не «таблетка от жизни», а рецептурные препараты для лечения конкретных психических расстройств. Поэтому принимать их при любой хандре и плохом настроении нельзя.

Ранее россиянам назвали пять шагов для борьбы с весенней хандрой и усталостью.

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