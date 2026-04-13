Россиянам назвали пять шагов для борьбы с весенней хандрой и усталостью

Врач Коновалова: весеннюю хандру можно победить массажем и смехотерапией
Весной многие сталкиваются с усталостью и даже истощением, внезапной хандрой – такое состояние вызывают дефицит витаминов и солнечной энергии, накопившийся за зиму. Изменение нервной возбудимости приводит к «весенним обострениям», а справиться с таким состоянием можно с помощью пяти основных правил, рассказала Aif.ru врач-реабилитолог, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Мария Коновалова.

В первую очередь врач посоветовала защищаться от «разрушительных мыслей», отметив, что наиболее опасны для здоровья весной такие эмоции, как гнев, обида, зависть, ревность и раздражительность.

«Они приводят к повреждающему действию на печень и желчный пузырь, которые весной важно укрепить, — отметила специалист. — Берегите себя от общения с людьми, которые вызывают у вас эти переживания. Окружайте себя теми, с кем вы можете испытывать счастье, радость и любовь».

Второе правило – это активация зон желчного пузыря и печени. Для этого Коновалова посоветовала массировать виски, а также «отстукивать» наружную поверхность бедра и голени перед каждым приемом пищи. Кроме того, по ее словам, помогает массаж болезненных точек на стопах, которые располагаются между 1 и 2, 4 и 5 плюсневыми косточками.

Третье правило – это выработка привычки засыпать до 22.30, что также связано с суточным ритмом работы желчного пузыря и печени, рассказала врач. Кроме того, такое раннее засыпание, по ее словам, снижает уровень кортизола и повышает стрессоустойчивость.

Четвертый шаг – это смехотерапия. По словам реабилитолога, чем чаще человек смеется и улыбается, тем лучше его гормональное здоровье. Пятым шагом для улучшения эмоционального состояния и борьбы с хандрой могут стать ощущения любви и привязанности, состояние влюбленности, заключила Коновалова.

До этого ученые Пермского Политеха рассказали «Газете.Ru», что такого диагноза как «сезонная депрессия» не существует. По их словам, за этим состоянием могут скрываться нарушения в работе эндокринной системы. Так, избыток гормонов щитовидной железы может вызывать тревожность и раздражительность, а их недостаток – замедление процессов, апатию и вялость.

Психолог ранее назвал истинные причины весенней хандры.

 
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
