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Общество

Врач раскрыл преимущества переучивания левшей

Невролог Комаров: переученному левше будет проще в жизни
Shutterstock

Переучивать левшей вполне допустимо, это не приведет к негативным последствиям, а лишь поможет им адаптироваться к жизни. Об этом в беседе с 360.ru заявил врач-невролог, руководитель реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров.

«Переученный левша абсолютно ничего не потеряет в рамках своей физиологии, ментальности, пониманий, знаний, ощущений, чуткости, чувствительности и всего остального, потому что это генетикой заложено», – заверил врач.

По его словам, переученному левше впоследствии будет намного проще в жизни, поэтому никаких рисков в этом нет.

Отметим, что не все специалисты придерживаются такого мнения. Так, врач-невролог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталья Степаненко до этого предупредила, что попытки приучить ребенка-левшу писать правой рукой могут спровоцировать у него повышенную тревожность, снижение самооценки и ряду других проблем. Врач подчеркнула, что подобная практика нередко приводит к ухудшению концентрации внимания, эмоциональным срывам, проблемам с почерком и даже к снижению самооценки ребенка.

Ранее логопед предупредила о речевых проблемах переученных левшей.

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