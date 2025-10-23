Россиянам объяснили, чем опасно переучивание левшей

Леворукость является одним из факторов риска появления заикания. Если учить левшу пользоваться правой рукой, это может спровоцировать развитие заикания, — рассказала «Газете.Ru» логопед, декан факультета клинической и специальной психологии, профессор кафедры специального (дефектологического) образования МГППУ Ева Артемова.

«Дело в том, что у людей с такой мозговой латерализацией правое полушарие более активно, чем у правшей. Это делает их нервную систему более чувствительной к различным внешним воздействиям. Важно отметить, что переучивание леворукого ребенка на правую руку может быть опасным, и вот это как раз может привести к заиканию. Как известно, раньше часто левшей пытались переучивать, однако сейчас такой практики уже нет. Если ребенок сам развивается так, как задумала природа, и активно пользуется левой рукой, то, скорее всего, проблем с речью не возникнет», — рассказала логопед.

Кроме того, риски развития заикания повышают мужской пол, психологическая травма, нарушения кровообращения мозга и многое другое.

«Заикание, безусловно, имеет неврологическую основу, оно ассоциировано с нарушениями структуры и функции головного мозга. Одна из последних версий гласит о том, что при заикании наблюдается снижение кровотока в зоне Брока, которая выполняет речедвигательные функции, то есть отвечает за процесс говорения. А поскольку, как мы уже отметили, заикание — это нарушение реализации речи, то и зона Брока играет роль в формировании патологии. Но нарушение кровотока в этой зоне — не единственная причина. Также свою роль вносит внутриутробное поражение центральной нервной системы, например, проблемы с общим мозговым кровообращением», — заметила логопед.

Из-за чего возникает недуг, можно ли вылечить его полностью и как предотвратить развитие заикания у дошкольника — в интервью Артемовой «Газете.Ru».

