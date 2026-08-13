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Невролог предупредила об опасности переучивания ребенка-левши

Врач Степаненко: приучение ребенка писать правой рукой вызывает тревожность
Shutterstock

Попытки приучить ребенка-левшу писать правой рукой могут спровоцировать у него повышенную тревожность, снижению самооценки и ряду других проблем. Об этом в разговоре с Life.ru предупредила врач-невролог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталья Степаненко.

«Леворукость — это не вредная привычка и не изъян воспитания, а врождённая особенность организации работы мозга. Само по себе это не является нарушением или болезнью», — напомнила специалист.

По ее словам, стремление насильно заставить ребенка начать писать правой рукой вызывает у него серьезное напряжение. В этой ситуации школьник вынужден не только решать учебные задачи, но и постоянно бороться со своими естественными инстинктами. Такая обстановка приводит к быстрой утомляемости и повышенной тревожности.

Врач подчеркнула, что подобная практика нередко приводит к ухудшению концентрации внимания, эмоциональным срывам, проблемам с почерком и даже к снижению самооценки ребенка.

Невролог объяснила, что важно не переучивать школьника, а правильно организовать его рабочее пространство. Свет должен падать на стол с правой стороны, тетрадь следует класть под удобным углом, а учителю необходимо учитывать особенности посадки и хвата.

Если ребенок быстро утомляется, сталкивается с трудностями при письме или освоении школьных навыков, взрослым нужно не ругать его, а обратиться к профессионалу, который поможет выстроить правильную стратегию обучения.

Педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин до этого говорил, что канцелярские товары для школы влияют не только на удобство, но и на способность ребенка концентрироваться на процессе обучения. По его словам, правильно подобранные принадлежности не мешают мозгу сосредоточиться задачах и не отвлекают внимание ученика.

Ранее психолог объяснила, почему у каждого третьего школьника плохой почерк.

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