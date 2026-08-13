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Общество

В Минобрнауки перечислили города-лидеры по количеству студентов

Минобрнауки: Москва и Петербург стали лидерами среди городов по числу студентов
Владимир Песня/РИА Новости

Москва, Санкт-Петербург и Казань стали городами-лидерами по количеству студентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.

В министерстве уточнили, что в топ-10 городов по количеству студентов вошли также Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород.

По сообщению ведомства, к 2036 году в России появятся 40 студенческих кампусов. Чаще всего молодежь выбирает те города и регионы, где уже реализуются или проектируются такие знаковые объекты. Среди них --Москва, Нижний Новгород, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Южно-Сахалинск.

6 августа министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в российские университеты в 2026 году уже зачислены 117 тысяч человек.

По его словам, по отдельной квоте для участников СВО и их детей поступили более 41 тысячи человек. Всего на эту квоту Минобрнауки выделило 56 684 места. Таким образом, квота заполнена чуть более чем на 73%.

Ранее ректор МГИМО предложил ограничить число мест для олимпиадников в вузах.

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