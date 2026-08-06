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Общество

В Минобрнауки назвали число зачисленных в вузы

Фальков: в университеты РФ в 2026 году уже зачислены 117 тысяч человек
Владимир Песня/РИА Новости

В российские университеты в 2026 году уже зачислены 117 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«В российские университеты уже зачислено 117 тыс. человек в соответствии с правилами приема. Это, как правило, три наших основных квоты — это отдельная квота, особая квота и целевая квота. Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке», — поделился Фальков.

По его словам, по отдельной квоте для участников СВО и их детей поступили более 41 тысячи человек. Всего на эту квоту Минобрнауки выделило 56 684 места. Таким образом, квота заполнена чуть более чем на 73%.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин рассказал, что Минобрнауки может скорректировать правила приема в вузы.

Депутат отметил, что ведомство в курсе проблемы с распределением бюджетных мест между победителями олимпиад и абитуриентами, которые получили максимальные баллы на ЕГЭ.

Смолин добавил, что сейчас обсуждается вопрос введения квоты для олимпиадников. Также им могут предоставить право подавать документы по льготе сразу в несколько вузов для «снижения конкурсного отбора», уточнил депутат. Выбрать один из вариантов планируется осенью, подчеркнул зампред комитета.

Ранее ректор МГИМО предложил ограничить число мест для олимпиадников в вузах.

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