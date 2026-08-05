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Общество

Ректор МГИМО предложил ограничить число мест для олимпиадников в вузы

Ректор Торкунов: необходимо ввести квоты на бюджетные места для олимпиадников
Владимир Песня/РИА Новости

В России необходимо ввести ограничения на число мест для олимпиадников в вузах. С такой инициативой выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов, пишет «Российская газета».

«В этом году на приоритетном этапе в вуз зачислены 255 человек — это 57% от общего бюджетного приема. И снова больше всего победителей и призеров ВсОШ — 143 человека», — рассказал ректор вуза.

По мнению Торкунова, сейчас МГИМО на некоторых топовых направлениях не может принять даже абитуриентов, набравших по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) 300 и 400 баллов. Чтобы исправить ситуацию, ректор предлагает ввести квоту для олимпиадников — не более 10-15% от общего количества бюджетного приема.

28 июля стало известно, что выпускник с 310 баллами по ЕГЭ не смог поступить на бюджет в выбранный университет, поскольку его обошли абитуриенты, получившие дополнительные баллы за индивидуальные достижения.

Ранее в Минобрнауки назвали число желающих поступить в высшие учебные заведения.

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