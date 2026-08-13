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Общество

В Минпросвещения потребовали создать конфликтные комиссии во всех школах

Кравцов: до 1 сентября в школах РФ создадут комиссии по урегулированию споров
Александр Натрускин/РИА Новости

В России в каждой школе до 1 сентября будут созданы комиссии, занимающиеся урегулированием споров между участниками образовательного процесса. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана.

«В каждой школе должна быть создана комиссия по урегулированию споров. Там, где она еще не создана, просьба до 1 сентября ее организовать», — сказал он.

Он добавил, что работу таких комиссий будут регулировать региональные нормативные акты.

До этого стало известно, что родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение».

Отмечается, что в 2026-2027 учебном году пройдет апробацию система оценивания поведения учеников 2–8-х классов. В каждом субъекте РФ выбрано не менее 10 общеобразовательных организаций, которые в ней участвуют. Модель оценивания будет включать три уровня: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение».

Ранее в России решили создать антитеррористическую программу для дошкольников.

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