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Общество

Родителям школьников разрешат оспаривать оценки за «недопустимое поведение»

Минпросвещения: родители школьников смогут оспаривать плохие оценки за поведение
Shutterstock

Родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения РФ.

По информации ведомства, в новом учебном году пройдет апробация системы оценивания поведения учеников 2–8-х классов. Для участия в ней в каждом субъекте России выбрано не менее 10 общеобразовательных организаций. Модель оценивания будет включать три уровня: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение».

Согласно документу, при несогласии с выставленной оценкой родители или законные представители школьников могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Комиссия — это специальный орган, который создают в школах, чтобы помогать разрешать разногласия. В ее состав входят обучающиеся, родители несовершеннолетних и педагоги.

Уточняется, что отметка «недопустимое поведение» за четверть или триместр будет являться основанием для организации работы психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей обучающегося. Классный руководитель в трехдневный срок должен будет провести беседу с родителями.

По данным Минпросвещения, в апробации модели оценки поведения школьников приняли участие свыше 40 тысяч учеников с 1-го по 8-й классы и более двух тысяч педагогов. Предполагается, что в следующем учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России, а в 2027–2028 учебном году такая модель будет введена во всех общеобразовательных организациях страны.

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