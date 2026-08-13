«Наматывается или скатывается»: раскрыты способы проверки меда на натуральность

Профессор Вишневская: при покупке меда нужно проверить его на натуральность

При покупке меда на рынке или с рук нужно сначала проверить его на натуральность. Для этого есть несколько способов, включая известный метод с йодом, напомнила в беседе с RT профессор кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Пермского Политеха, доктор медицинских наук Нина Вишневская.

«В небольшое количество мёда можно капнуть раствор йода. Любой натуральный мёд не даст реакции, а поддельный сразу изменит цвет продукта, поскольку содержит крахмалистые вещества», — пояснила специалист.

Также она посоветовала оценить текучесть продукта – для этого в него нужно поместить деревянную палочку, а затем поднять ее вертикально. Натуральный мед будет стекать тонкой нитью, наматываться на палочку и скатываться в виде горки на поверхность, а поддельный – капать, брызгать и растекаться.

Кроме того, лучше при покупке меда попросить у продавца документы на продукт, включая ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, который перевыпускается в ежегодном режиме. Пасечник также должен иметь на руках свидетельство на партию продукта, в котором прописываются все уточняющие данные, включая место и время сбора, информация об отсутствии карантина в регионе, где находится пасека.

«Честный продавец не откажет в этой просьбе», — подчеркнула Вишневская.

До этого кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский рассказал, что мед может испортиться, если его собрали рано, так как в незрелом меде много воды, и он может забродить, а также при неправильном хранении — под прямыми солнечными лучами, при высокой температуре, в неправильной таре. При правильных условиях хранения мед хранится длительное время, однако это может поменять его физические и вкусовые свойства, добавил эксперт.

Ранее ученые выяснили, что мед может защитить кожу от старения под действием солнца.