Россиянам объяснили, может ли мед испортиться

Мед может испортиться, если его собрали раною, так как в незрелом меде много воды, и он может забродить, а также при неправильном хранении — под прямыми солнечными лучами, при высокой температуре, в неправильной таре. Об этом aif.ru рассказал кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский.

«При правильных условиях хранения мед может не портиться в течение длительного времени. Например, известно, что мед из гробницы Тутанхамона, пролежавший более 3 тыс. лет, сохранил свой аромат», — сказал эксперт.

По его словам, этому способствует состав продукта — низкое содержание влаги и высокое — сахаров, кислая среда, наличие ферментов и фитонцидов. Однако Сокольский отметил, что длительное хранение меда может поменять его физические и вкусовые свойства. В нем постепенно происходят кристаллизация («засахаривание»), изменение цвета и вкуса. Кроме того, со временем витамины и ферменты разрушаются, и бактерицидные свойства ослабевают.

Потомственный пасечник из Самарской области Татьяна Саенко до этого говорил, что мед нужно хранить в теплом месте, куда не попадает свет. По словам эксперта, место хранения меда не должно быть жарким или холодным. Согласно ГОСТу, продукт следует оставлять в сухом темном помещении, температура в котором не превышает +18 °C.

Ранее диетолог рассказала, сколько меда можно съедать в день.